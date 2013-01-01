Дарья Саламатова: мы научились эффективно работать в новых условиях



Как в новых условиях могут работать компании, ориентированные на конгрессно-выставочную деятельность. Насколько важны такие мероприятия для бизнеса и почему так важно слушать, что говорит клиент. Об этом - в интервью с директором Конгресс-центра ЦМТ Дарьей Саламатовой.

Уходящий год был беспрецедентно сложным для индустрии конгрессов и выставок. Как мне известно, в начале года портфель мероприятий в Конгресс-центре ЦМТ традиционно выглядел весьма внушительно. К ак локдаун и период ограничений отразились на деятельности Конгресс-центра ЦМТ ?

По мере распространения коронавирусной инфекции в мире наша уверенность в том, что все запланированные мероприятия состоятся, таяла буквально с каждым днем, - первыми отреагировали крупные корпоративные клиенты, которые сначала запрашивали у нас протоколы безопасности площадки, а затем все-таки отменяли мероприятия. Несмотря на то, что мы одни из первых стали прорабатывать вопросы внедрения новых стандартов безопасности здоровья, это не спасло нас от замирания деловой активности. Конгресс-центр до июля не мог проводить мероприятия в связи с ограничениями, однако работа не остановилась.

Мы понимали, что не имеем права встать на паузу. Наоборот, нужно было действовать максимально слаженно и быстро, чтобы сохранить на нашей площадке те мероприятия, которые проходили у нас регулярно и могли быть еще проведены до конца года при благоприятном развитии ситуации. Поэтому командой Конгресс-центра ЦМТ была проведена огромная работа с нашими постоянными клиентами на переориентирование запланированных мероприятий в востребованные в текущей рыночной ситуации онлайн-форматы. У нас уже был соответствующий опыт, наши залы оснащены современным видео- и аудио-оборудованием, обладают широкими техническими возможностями – это позволяло проводить мероприятия с онлайн-трансляциями, а также гибридные форматы еще до наступления режима вынужденной изоляции. Например, в бизнес-пространстве «Ладога» в прошлом году во время Форума «Сделано в России» состоялась серия бизнес-диалогов, посвященных выходу российских компаний на рынки Китая, Индии и Германии, которые прошли в формате телемостов. Также мы проводили онлайн подключения во время недели российского интернета RIW-2019.

С лета мы начали продвижение гибридного формата в рамках небольших помещений – залов делового кластера «Реки» и бизнес пространства Ладога, но, безусловно, нашей целью было проведение крупных мероприятий. При этом удаленный режим работы в период самоизоляции дал однозначное понимание, что изменятся не только форматы проведения мероприятий, но и общение с клиентами, которые не смогут в течение какого-то времени взаимодействовать с внешним миром и с нами очно. Для адаптации к новым условиям был предпринят ряд мер, в том числе внедрена услуга дистанционного показа площадки - телеинспекция.

В новых материалах, которые Вы публикуете , Конгресс-центр ЦМТ называет своей задачей содействие развитию бизнеса . К ак вы с этим справились в период, когда почти вся конгресс но -выставочная деятельность была остановлена ? Какие меры были предприняты, чтобы оставаться полезными вашим клиентам?

Мы работаем в сегментах B2B, B2G, предоставляя комплекс услуг по разработке, подготовке и проведению различного рода мероприятий, таких как конгрессы, выставки, форумы, конференции и др. Эти мероприятия, проводимые на нашей площадке, создают среду для нетворкинга, установления связей, подписания соглашений и заключения сделок, что напрямую влияет на бизнес наших клиентов. Именно поэтому мы активизировали работу с клиентами по сохранению и переносу мероприятий на более поздние сроки в 2020 году и начало 2021 года, по подтвержденным бронированиям форсировали заключение контрактов. Этот процесс был очень сложным, так как клиенты до последнего сомневались в том, проводить свои мероприятия или не рисковать. Необходимо было сформировать отдельные новые продукты конгрессной деятельности, рассчитанные на соответствующие целевые аудитории, а также укрепить репутацию Конгресс-центра ЦМТ как надежной и безопасной площадки. Мы были готовы оказать содействие в выборе формата и застройки мероприятия, проконсультировать по техническому оснащению и модерированию гибридных решений.

Ставка на гибридный формат и тщательная проработка всех нюансов их проведения позволили провести у нас на площадке Конгресс-центра целый ряд знаковых проектов. Так, первым таким проектом после снятия запретов, стал Московский финансовый форум с очным участием Мэра Москвы С.С.Собянина, президента-председателя правления ВТБ А.Л. Костина, Председателя Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной и министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова. Затем последовали Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» с участием Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина, а также министра сельского хозяйства Д.Н. Патрушева, заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» с участием Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина и прямым включением Президента России В.В.Путина, инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия Зовет!», в котором также дистанционно принял участие президент страны. Сейчас мы готовимся принять 1-й Евразийский Конгресс с участием премьер-министров стран Евразийского союза.

Одновременно со знаковыми мероприятиями с участием представителей власти, мы провели и целый ряд гибридных мероприятий для бизнеса. Так, Неделя ритейла в этом году преобразовалась в несколько конференций, круглых столов и вебинаров, которые прошли в залах делового кластера «Реки». Наш постоянный клиент компания Скрумтек вместо своего ежегодного крупного мероприятия Agile Days провела серию из трех мастер-классов в формате онлайн. В гибридном формате прошли Всероссийский водный конгресс и XIII Ассамблея Международного Конгресса промышленников и предпринимателей в Бизнес-пространстве «Ладога».

Пользуясь случаем, хочу отметить, что Конгресс-центр ЦМТ - не просто знаковая площадка для проведения крупных международных форумов - это еще и развитая инфраструктура, огромный опыт и широкие возможности. В ЦМТ мы располагаем экспертами во многих областях, что позволяет нам разрабатывать решения «под ключ.

Ситуация, которую мы все переживаем, стимулирует реализацию новых идей и продуктов, задействование всех возможностей и богатого опыта каждого члена команды. Сейчас, в условиях отсутствия точной информации, когда все это закончится и бизнес сможет оправиться от последствий пандемии, всем важны надежность и открытость партнера к диалогу, человеческая поддержка, гибкость и готовность совместно искать нестандартные и взаимовыгодные решения.

3 . На протяжении долгого времени вы по праву считаетесь лидером конгрессной индустрии России, за вами следят менее крупные игроки, поэтому именно от вас хочется услышать что ждет индустрию в 2021 год у ?

Все понимают, что ограничения будут сниматься постепенно, границы с другими странами остаются закрытыми, меры предосторожности и контроля безопасности здоровья людей пока будут сохраняться. Мы ориентируемся на постепенное снятие ограничений и стабилизацию ситуации к июню 2021 года при позитивном сценарии и к сентябрю при негативном. Конечно, это отразится на организации и проведении мероприятий в дальнейшем. Поэтому предлагаемое Конгресс центром ЦМТ решение уже сейчас позволит совместить оффлайн и онлайн, чтобы, с одной стороны, уменьшить количество гостей на площадке и обеспечить необходимую социальную дистанцию при рассадке, а с другой – дать возможность клиентам подключить к участию в мероприятии отдельных спикеров или группу людей из других городов и стран. Онлайн – безусловно очень удобный инструмент, который дает дополнительные возможности для участников мероприятий, уменьшает затраты гостей на логистику, дает возможность послушать выступление в удобное время, охватить зрителей практически без количественных ограничений.

Мы считаем, что формат гибридных мероприятий уже не исчезнет или, по крайней мере, сохранится надолго. Но как только запреты будут сняты, будет востребован «цифровой детокс» - клиенты ждут оффлайн мероприятий, возможности очного общения и выстраивания «живых» коммуникаций. Все новые форматы, получившие активное развитие в период действия запретов и ограничений, станут дополнением к традиционным «живым» меропрятиям, что позволит в разы увеличить число участников.