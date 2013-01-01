ЦМТ: гостеприимство по лучшим стандартам



Центр международной торговли Москвы (ЦМТ) – один из крупнейших многопрофильных бизнес-комплексов России, расположенный в самом центре Москвы. Это место, где каждый может почувствовать деловую атмосферу столицы, где вот уже 40 лет кипит деловая жизнь. Но есть у ЦМТ еще одно направление деятельности, о котором рассказывает заместитель директора Crowne Plaza Moscow WTC Елена Борисова.

Гостиничный бизнес ЦМТ - это 943 номера в отелях различной звездности и концепции. Сюда включены 727 номеров в пятизвездочной Crowne Plaza, 45 апартаментов апарт-отеля Международная 4* 171 номер cмарт-концепции трехзвездочной гостиницы Holiday Inn Express Khovrino. Реализуя столь разнообразный номерной фонд, мы видим различные тенденции ожидания у разных клиентских сегментов.

Конечно, сегодня в новых реалиях, связанных с закрытием границ, нашими основными клиентами являются российские туристы и бизнес-путешественники, посещающие Москву с деловыми целями. Всем гостям наших отелей мы готовы предоставить гарантии безопасности, включая обеспечение социального дистанцирования, предоставление средства индивидуальной защиты, многоступенчатую уборку и регулярную дезинфекцию. Внедрение норм и рекомендаций Роспотребнадзора осуществляется молниеносно, параллельно используются лучшие операционные технологии бренда IHG.

Дополнительно мы организовали бесконтактное измерение температуры на входе для гостей, дезинфекцию багажа, активизировали бесконтактные методы оплаты и бесконтактный check-out, перешли на электронные меню, на всей обширной территории гостиницы расположены специальные рециркуляторы, которые обеззараживают воздух, организована регулярная обработка систем вентиляции и кондиционеров и многое другое.

Ответной реакцией рынка на заботу о безопасности на всех площадках ЦМТ стало возросшее количество бронирований, возобновление групповых заездов, корпоративных и частных мероприятий.

Наша гостиница смогла вернулась к формату завтрака «безопасный шведский стол». Но при этом мы предпочитаем индивидуальную подачу блюд. Как показывает опрос, наши гости ценят персональный сервис, уважительное отношение к запросам каждого клиента и его личному пространству при обслуживании.

Коснувшись темы питания, мы не можем обойти тему здорового образа жизни. Возможность придерживаться ЗОЖ-философии для наших гостей - это принципиальный момент при выборе отеля. Данный тренд только усилился за последние месяцы, на что мы отреагировали и новым ЗОЖ-меню.

Говоря о востребованности ЦМТ, мы понимаем, что многим обязаны его месторасположению.. Мы находимся в историческом и деловом центре мегаполиса, одновременно в шаговой доступности от Краснопресненского Парка. Панорамные виды из наших клубных номеров являются визитной карточкой отеля и ЦТМ.

Посещая столицу, каждый гость хочет прикоснуться к богатому историческому наследию. Наши консьержи помогут выбрать оптимальный маршрут для посещения музеев или шопинга, организуют посещение театров и концертных площадок, экскурсию по городу с группой и индивидуальным гидом. А если время ограничено, гость может воспользоваться нашим новым предложением – индивидуальной аудио-экскурсией «Голоса Пресни» об истории и архитектуре Москвы, где декорациями становятся улицы и дома столицы, оживают исторические персонажи и открывают свои тайны близлежащие здания. Ведь и само здание ЦМТ уже стало частью истории Москвы.

Наш «Романтический пакет» остается абсолютным фаворитом. В рамках пакета наши сотрудники помогут подобрать номер, организовать банкет, сделать фотосессию не только в самых живописных точках территории комплекса, но и за ее пределами, а также на крыше самого высокого здания ЦМТ.

Проживающим в отелях ЦМТ гостям доступен практически любой сервис, а наш набор услуг выходит за рамки классического набора услуг любого другого отеля Москвы.

Помимо точек питания, фитнес-центра с бассейном, а с недавнего времени и квалифицированной помощи фитнесс-консультанта и доктора, наши гости могут воспользоваться услугами банка и почты, посетить магазин продуктов. Одной из самых актуальных в центре столицы остается услуга паркинга. Каждый проживающий у нас гость получает возможность бесплатной парковки для любого вида транспорта на территории комплекса, а при необходимости обратиться и в наш автосервис.

Как мне представляется, наша самая сильная сторона - в умении слушать, слышать и откликаться на потребности гостей. Именно поэтому накануне заезда мы уточняем у гостя, оставившего свой контакт, его пожелания и детали путешествия.

Действующие ценовые предложения отелей позволяют гостям забронировать даже пятизвездочную Crowne Plaza по конкурентному и крайне привлекательному тарифу, а желающие могут воспользоваться отелем в рамках программы Ростуризма, получив при этом cash-back. Мы с нетерпением ждем наших российских туристов в отелях ЦМТ и всегда остаемся на связи с нашими гостями.