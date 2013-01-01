Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области
Сельхозпроизводители Липецкой области собрали более 88 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. Регион традиционно занимает первое место по сбору урожая в Центральном федеральном округе.
По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, регион традиционно занимает лидирующие позиции в сборе урожая плодов и ягод по ЦФО. Расширение садовых площадей является приоритетной задачей властей в программе развития сельского хозяйства области. А особое внимание в этом вопросе уделяется внедрению в отрасль самых современных технологий.
При этом общая площадь плодово-ягодных посадок области в 2020 году увеличилась до 11 тыс. га, 288 га из которых разбили в прошлом году. К концу 2024 году аграрии региона планируют заложить еще 1,6 тыс. га интенсивных и суперинтенсивных садов и добиться увеличения урожаев.
Что касается сбора ягод, то общий объем собранной садовой земляники, малины и смородины в 2020 году составил 1,35 тыс. тонн. В будущем производители собираются выйти на показатели в 3-3,5 тыс. тонн сбора ягодной продукции в год и включить в ассортимент выращиваемых ягод крыжовник, жимолость, ягоды годжи, голубику и облепиху.
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