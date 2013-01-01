Астраханцам рассказали, как правильно подготовиться к крещенским купаниям
В Астраханской области подготовились к крещенским купаниям. Врачи дали рекомендации о том, кому стоит отказаться от погружения в ледяную воду и как защитить организм от переохлаждения, а власти региона оборудовали специальные места для купаний и обеспечили нахождение у каждого из них спасателей, полицейских и сотрудников районных администраций.
Крещенские купания - древнейшая и одна из самых популярных традиций. В России купания в проруби или иордани проходят в ночь с 18 на 19 января и приурочены к одному из больших христианских праздников Крещения Господня (Богоявления). Власти Астраханской области напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать все предписанные правила безопасности при нахождении возле водоемов, специально оборудованных для купаний. А эксперты ГБУЗ АО «Областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» дали рекомендации, как правильно подготовиться к погружение в холодную воду и кому стоит отказаться от данного мероприятия.
Так, медики советуют не совершать погружения в ледяную воду тем, кто недавно прошел вакцинацию, включая и тех, кто привился от COVID-19, так как переохлаждение может привести к снижению защиты организма. Не стоит купаться и тем, кто страдает заболеваниями органов дыхания, почек, сердечно-сосудистой системы, а также людям с сахарным диабетом, повышенным уровнем артериального давления, беременным женщинам и недавно перенесшим ОРВИ или другие вирусные и воспалительные заболевания.
А вот для защиты организма во время крещенских купаний медики рекомендуют не менее чем за один час до погружения в холодную воду принять пищу, полностью отказаться от употребления алкогольных напитков, как до погружения, так и после его совершения, обязательно согреться горячим чаем и не находиться долго на открытом морозном воздухе.
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