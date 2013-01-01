«253 жизни и одна судьба». Вторая очередь мемориала открылась в Новгородской области
В Новгородской области состоялось открытие второй очереди мемориального комплекса «253 жизни и одна судьба». К уже существующим памятным блокам добавилась еще одна группа со 167 именами жителей двух деревень - Бычково и Починок, которых в 1942 году расстреляли фашистские захватчики за помощь партизанским отрядам.
Открытие мемориального комплекса состоялось в 2019 году, а теперь территория комплекса расширилась, появилось 5 новый мемориальных блоков со 167 именами жертв фашистских захватчиков, благоустроены дорожки для пешеходов, установлены информационные стенды, рассказывающие о развернувшейся трагедии. При этом, по словам Атлухова, которые передает ТАСС, в следующем году работы по благоустройству и расширению мемориального комплекса будут продолжены, а денежные средства поступят от местных властей, в рамках программы финансирования поддержки местных инициатив.
|31 Янв:
|31 Янв:
|23 Янв:
|23 Дек:
|12 Дек:
|10 Дек:
|23 Дек:
|23 Дек:
|22 Дек:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий