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«253 жизни и одна судьба». Вторая очередь мемориала открылась в Новгородской области

Дек 24
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
«253 жизни и одна судьба». Вторая очередь мемориала открылась в Новгородской области


В Новгородской области состоялось открытие второй очереди мемориального комплекса «253 жизни и одна судьба». К уже существующим памятным блокам добавилась еще одна группа со 167 именами жителей двух деревень - Бычково и Починок, которых в 1942 году расстреляли фашистские захватчики за помощь партизанским отрядам.

Руководитель мемориальной группы экспедиции «Долина» Александр Алтухов рассказал об открытии второй очереди мемориального комплекса «253 жизни и одна судьба» в Новгородской области. Возведением мемориала местные жители, собравшие необходимые средства, решили почтить память расстрелянного фашистскими захватчиками населения деревень Бычково и Починок в 1942 за помощь партизанским отрядам, действовавшим в районе и 19 декабря 1942 года совершившим нападение на немецкий обоз с техникой возле деревни Бычково.

Открытие мемориального комплекса состоялось в 2019 году, а теперь территория комплекса расширилась, появилось 5 новый мемориальных блоков со 167 именами жертв фашистских захватчиков, благоустроены дорожки для пешеходов, установлены информационные стенды, рассказывающие о развернувшейся трагедии. При этом, по словам Атлухова, которые передает ТАСС, в следующем году работы по благоустройству и расширению мемориального комплекса будут продолжены, а денежные средства поступят от местных властей, в рамках программы финансирования поддержки местных инициатив.



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