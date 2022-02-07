В Кремле стартовали переговоры Путина и Макрона

Президенты должны обсудить ситуацию на Украине, а также гарантии безопасности для РФ.

Сегодня, 7 февраля, в Кремле начались переговоры российского лидера Владимира Путина и французского главы Эммануэля Макрона, говорится на официальном сайте Кремля.

В начале встречи президент РФ отметил, что, несмотря на то, что контакты Москвы и Парижа не прекращались, между странами накопилось много вопросов, требующих обсуждения в прямом формате.

В свою очередь Эммануэль Макрон добавил, что ситуация, сложившаяся вокруг Украины, является очень важной. Он выразил надежду, что сегодня ему вместе с Владимиром Путиным удастся найти ответ по данному вопросу для всей Европы, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, что 7 февраля глава Франции прибыл в Москву для проведения переговоров с лидером России. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президенты должны обсудить ситуацию на Украине, а также гарантии безопасности для РФ.