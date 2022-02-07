Грабители в Подмосковье взорвались при попытке вскрыть банкомат

Двое грабителей в подмосковной Ивантеевке попытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка при помощи газа. В результате произошел взрыв.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий. «В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего», – заявила Врадий.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. По версии следствия, в ночь на 7 февраля двое грабителей попытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице при помощи газа. Это привело к взрыву. Один злоумышленник погиб, а второй скрылся с деньгами. После взрыва в отделении банка произошел пожар на площади 1 квадратный метр.