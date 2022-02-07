Песков: Путин и Миллер обсуждают возможность увеличения поставок газа в Венгрию

Дмитрий Песков заявил, что вопрос увеличения поставок российского газа в Венгрию находится на стадии обсуждения.

В понедельник, 7 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Россия изучает возможность увеличения поставок газа в Венгрию. Он отметил, что данный вопрос находится на стадии обсуждения. Также Дмитрий Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин постоянно общается с главой госкорпорации «Газпром» Алексеем Миллером по таким важным темам.

«Поэтому эти вопросы на стадии обсуждения», – уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков заключил, что когда будет принято соответствующее решение, тогда журналистов проинформируют об этом, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Владимиром Путиным попросил Россию увеличить поставки российского газа в республику.