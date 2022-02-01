Премьер Венгрии поблагодарил Путина за заключение контракта с «Газпромом»

Виктор Орбан рассказал, что Венгрия рассчитывает на увеличение поставок российского газа в республику.

Во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента России Владимира Путина за заключение газового контракта между республикой и российской компанией «Газпром». Также он подчеркнул, что Будапешт рассчитывает на то, что поставки газа в страну будут увеличены. Об этом Орбан заявил во время встречи с Путиным.

В свою очередь глава российского государства отметил, что заключенное газовое соглашение не только обеспечивает стабильные поставки голубого топлива, но и позволяют Венгрии получать газ по низкой цене, примерно в пять раз ниже рыночной стоимости в Европе, пишет ТАСС.

Напомним, что осенью прошлого года Будапешт и «Газпром» подписали контакт на поставки сырья до 2036 года. В соглашении сказано, что компания каждый год будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа, изменение объемов закупки голубого топлива возможно, но только через 10 лет.