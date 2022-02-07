В России снизилось число госпитализаций с COVID-19 за сутки

За день в стране выявили 171905 новых случаев заражения коронавирусом.

В Российской Федерации за сутки снизилось число госпитализаций с коронавирусом, до 10843 человек. В субботу данный показатель составлял 18032 пациента, а в воскресенье – 12749 больных. Такие данные в понедельник, 7 февраля, привел оперативный штаб страны по борьбе с COVID-19.

Также отмечается, что за прошедшие 24 часа российские медики диагностировали 171905 новых случаев заражения коронавирусом, 609 инфицированных скончалось. Регионами-лидерами по количеству заболевших стали Москва (15442), Санкт-Петербург (13372) и Подмосковье (12230).

В штабе добавили, что на данный момент в России общее число инфицированных достигло 12982023 человек, 10624954 человека выздоровело, 336023 человека умерло.

Ранее аналитики российских кредитных организаций предсказали, что в феврале Центральный Банк РФ повысит размер ключевой ставки.