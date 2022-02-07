Россияне начали избавляться от долларов после скачка курса

Россияне продавали доллары и евро на фоне скачка курсов в январе. В общем количестве валютных операций 64% пришлось на продажу долларов и евро, а 36% – на покупку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой данные банка «Русский стандарт». Одновременно с этим в январе число валютообменных операций упало на 28% по сравнению с декабрем 2021 года. Но в период наибольшей волатильности курсов – с 24 по 27 января – среднесуточный объем конвертаций вырос на 69% по сравнению с 17-20 января.

В среднем россияне продавали или покупали 847 долларов и 695 евро. Исследование было проведено на основе данных о валютообменных операциях в «Русском стандарте» в январе 2022 года и декабре 2021-го. Банк прогнозирует, что в феврале доллар будет стоить 74-78 руб., а евро – 84-88 руб.