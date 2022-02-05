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В России отменили повторный ПЦР-тест для переболевших COVID-19

05.02.2022 18:31
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В России отменили повторный ПЦР-тест для переболевших COVID-19

Если пациент лечится более 7 дней, тогда для выписки ему не понадобится сдавать контрольный отрицательный тест.

В России отменили повторный ПЦР-тест для переболевших коронавирусом. В частности, если пациент лечится более 7 дней, тогда для выписки ему не понадобится сдавать контрольный отрицательный анализ. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, документ обнародован сегодня, 5 февраля, на официальном портале правовых актов.

Уточняется, что если больной лечится менее недели, то для выписки ему необходимо иметь один отрицательный ПЦР-тест на наличие COVID-19, но при условии, что он будет сделан не ранее чем за 3 дня после получения положительного.

Напомним, что Анна Попова отменила карантин для россиян, которые контактировали с зараженными коронавирусом.

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