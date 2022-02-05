Попова отменила карантин для контактировавших с больными COVID-19

Документ вступает в силу с 6 февраля.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление об отмене карантина для контактировавших с больными коронавирусом. Таким образом, людям, после контакта с зараженными COVID-19, больше не придется уходить на семидневную самоизоляцию. Добавляется, что соответствующий документ вступает в силу в воскресенье, 6 февраля, говорится на федеральном портале правовой информации.

На этой неделе лидер России Владимир Путин рассказал о том, что российские власти собираются начинать постепенно ослаблять действующие ковидные ограничения. Президент уточнил, что в первую очередь планируется отменить карантин для граждан, контактировавших с больными коронавирусом. Владимир Путин пояснил, что такое послабление связано с особенностями течения COVID-19 при инфицировании штаммом «омикрон».