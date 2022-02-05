«Зловещее послание»: США заподозрили Россию в намерении показать ядерную мощь при вторжении на Украину

США увидели в переносе военных учений стратегических ядерных сил России на февраль «провокационное и зловещее послание». В Вашингтоне беспокоятся, что учения могут совпасть с вторжением на Украину.

Россия перенесла стратегические командно-штабные учения «Гром» с участием ядерной триады с сентября, когда они обычно проходят, на начало 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Учения включают в себя запуск межконтинентальных баллистических ракет с атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флота.

В Вашингтоне связали перенос ядерных учений на начало года с возможным вторжением России на Украину. Как пишет Financial Times, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс провели закрытое совещание в Палате представителей, на котором рассказали, что учения Россия проведет в середине февраля. К этому же времени, по оценке экспертов, Россия развернет достаточно сил для полноценного вторжения на Украину.

«Это стало бы невероятно провокационным и зловещим посланием, если бы они сделали это (ядерные учения – КС) одновременно с вторжением на Украину», – отметила эксперт аналитического центра Hudson Institute в Вашингтоне Ребекка Хайнрикс.

Россия официально отрицает планы вторжения на Украину и исключает войну с соседним государством.