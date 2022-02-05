В России немного подросло число госпитализаций с COVID-19 за сутки

В стране за день обнаружили 177282 новых случая заражения COVID-19.

В оперштабе России по борьбе с коронавирусом в субботу рассказали, что в стране за последние 24 часа немного подросло число госпитализаций с COVID-19, достигнув 18032 человек. Вчера данный показатель составлял 17798 пациентов.

Кроме того в штабе отметили, что за сутки в РФ выявили 177282 новых случая заражения коронавирусом, это новый максимум за все время пандемии. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (22444), Санкт-Петербурге (21780) и Московской области (11701). За день жертвами COVID-19 стали 714 пациентов.

На сегодняшний день в России общее количество заболевших за весь период распространения коронавируса достигло 12630047 человек, 10509688 человек поправилось, 334753 человека умерло.

Ранее вирусолог допустил, что в стране на пике число инфицированных COVID-19 может достигать 400 тыс. случаев за сутки.