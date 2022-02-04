Вирусолог: в России на пике заболеваемость COVID-19 может достигать 400 тыс. случаев в день

Сергей Нетесов напомнил, что вакцина «Спутник V» более чем в 60% случаев защищает людей от тяжелого течения болезни.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, вирусолог Сергей Нетесов считает, что в скором времени в России будет наблюдаться очень большой подъем заболеваемости коронавирусом из-за нового штамма COVID-19 «омикрон».

«Нас ждет очень большой подъем заболеваемости в самые ближайшие недели. Мы его уже наблюдаем», – сказал он.

По мнению вирусолога, на пике количество инфицированных может достигать 400 тыс. случаев в день. Сергей Нетесов добавил, что в такой ситуации необходимо ускорить массовую вакцинацию населения против коронавируса, в противном случае система здравоохранения может не справиться с такой нагрузкой.

Кроме того он призвал ученых в кратчайшие сроки разработать и внедрить новый вид вакцины, подходящий под штамм «омикрон». Сергей Нетесов полагает, что победить данную разновидность COVID-19 можно, но для этого следует оперативно создать обновленный препарат и быстро провести вакцинацию граждан, пишет РИА Новости.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что российская вакцина «Спутник V» «прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию».