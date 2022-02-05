«Запад хочет сделать нам хуже»: КПРФ выступила против санкций в отношении олигархов Путина

КПРФ негативно относится к возможным санкциям Запада против олигархов, близких к президенту Владимиру Путину. Коммунисты опасаются конфискации имущества олигархов на Западе.

«КПРФ всегда выступала против олигархата, но это не значит, что мы будем приветствовать, если Британия станет замораживать или отбирать их активы: они [активы олигархов] принадлежат народу России, и должны быть возвращены ему», – заявил в эфире «России 1» первый зампред ЦК Компартии, депутат Госдумы Юрий Афонин.

В конце января глава британского МИДа Элизабет Трасс заявила, что «путинским олигархам негде будет спрятаться», а их собственность в Великобритании будет арестована, если Россия совершит вторжение на Украину. Заявление Трасс напугало Кремль. «Это очень тревожные заявления из Лондона», – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Атака отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры», – пообещал Песков вступиться за олигархат.