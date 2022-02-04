Путин задремал на церемонии открытия Олимпиады в Пекине во время выхода сборной Украины
04.02.2022 20:23
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ОИ в Китае продлятся по 20 февраля.
Глава Российской Федерации Владимир Путин задремал на церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр (ОИ) в Пекине. Уточняется, что это произошло во время выхода украинской сборной, пишет «Политика Сегодня».
Напомним, что утром 4 февраля Владимир Путин прилетел в столицу Китая для проведения переговоров с китайским президентом Си Цзиньпином. После встречи глава государства принял участие в церемонии открытия ОИ.
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