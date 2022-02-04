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Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина завершились

04.02.2022 19:44
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Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина завершились

Встреча продлилась почти 3 часа.

Сегодня, 4 февраля, в Пекине завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина. В частности, лидеры обсудили международную обстановку, региональную проблематику, включая ситуацию с гарантиями безопасности для Москвы. Помимо этого Владимир Путин и Си Цзиньпин затронули военно-техническое сотрудничество России и Китая, а также вопросы, связанные с взаимным признанием вакцин и открытием границ в зависимости от сложившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу в странах.

Кроме того президенты уделили повышенное внимание двусторонним отношениям Москвы и Пекина и торгово-экономическому сотрудничеству. В частности Си Цзиньпин выразил желание увеличить товарооборот между Россией и Китаем до $250 млрд. В ответ Владимир Путин поднял вопрос о расширении практики расчетов в национальных валютах, что встретило понимание со стороны Пекина.

По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление, а также был подписан пакет документов, говорится на официальном сайте Кремля.

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