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В Кремле прокомментировали сообщения о трудностях с посадкой самолета Путина в Пекине

04.02.2022 15:45
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В Кремле прокомментировали сообщения о трудностях с посадкой самолета Путина в Пекине

Дмитрий Песков опроверг публикации о сложностях с посадкой самолета главы РФ в Пекине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что самолет президента России Владимира Путина якобы столкнулся с трудностями во время посадки в Пекине. По его словам, данные публикации не соответствуют действительности.

«Все хорошо», – подчеркнул Дмитрий Песков.

В ряде СМИ стали появляться сообщения о том, что самолет российского лидера якобы столкнулся с трудностями при посадке в столице Китая. По их сведениям, авиационный транспорт немного «покачало», пишет РИА Новости.

Напомним, что в пятницу, 4 февраля, Владимир Путин прибыл в Пекин для проведения переговоров с главой Китая Си Цзиньпином, а также для участия в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр.

Ранее стало известно, что китайская сторона поддержала Россию в споре с НАТО.

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