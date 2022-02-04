Китай поддержал Россию в споре с НАТО

Во время визита президента России Владимира Путина в Китай стороны выпустили совместное заявление, в котором выступили против расширения НАТО.

«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран», – приводит текст заявления сайт Кремля.

Также Китай поддержал требования России по гарантиям безопасности. США и ЕС, которые представляют больше половины мировой экономики, Россия и Китай назвали «меньшинством на мировой арене», прибегающим к «силовой политике» и вмешательству во внутренние дела других государств.

Стороны провозгласили демократию «общечеловеческой ценностью». Право судить, есть демократия в России и Китае или нет, «есть только у народа». Себя Россия и Китай называют мировыми державами с «глубокой традицией демократии», «широкой народной поддержкой и учетом нужд и интересов граждан».

При этом Россия отказалась считать Китай виновным в распространении коронавируса. Происхождение вируса «лежит в научной плоскости». Москва и Пекин выступают против «политизации этой проблематики».

Также Россия назвала Тайвань частью Китая и выступила против его независимости. Вместе с Китаем Россия собирается отстаивать «незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок».