Россия признала Тайвань китайским. Но Китай не признает Крым российским

Россия признала Тайвань – территорией Китая. Такое утверждение содержится в совместной декларации России и Китая, которую подписали Владимир Путин и Си Цзиньпин. Китай Крым российским не признает.

Документ опубликован на сайте Кремля. В нем говорится: «Российская Сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме».

Пекин, в свою очередь, по-прежнему не признает Крым частью России. Китай отказывается официально поддержать позицию Москвы по вопросу полуострова. Более того, Китай поддерживает территориальную целостность Украины. В совместной декларации, несмотря на признание Тайваня китайским со стороны России, нет ни слова о Крыме.

Вероятно, в обмен на признание Тайваня, Китай поддержал требования России о нерасширении НАТО на восток и возврате альянса на границы 1997 года. «Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», – говорится в документе.

Подписание декларации было важно для России. «Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе. Подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа», – рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако сам Си Цзиньпин никак не прокомментировал заявления Путина и декларацию.