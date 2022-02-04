Россия признала Тайвань китайским. Но Китай не признает Крым российским
Россия признала Тайвань – территорией Китая. Такое утверждение содержится в совместной декларации России и Китая, которую подписали Владимир Путин и Си Цзиньпин. Китай Крым российским не признает.
Документ опубликован на сайте Кремля. В нем говорится: «Российская Сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме».
Пекин, в свою очередь, по-прежнему не признает Крым частью России. Китай отказывается официально поддержать позицию Москвы по вопросу полуострова. Более того, Китай поддерживает территориальную целостность Украины. В совместной декларации, несмотря на признание Тайваня китайским со стороны России, нет ни слова о Крыме.
Вероятно, в обмен на признание Тайваня, Китай поддержал требования России о нерасширении НАТО на восток и возврате альянса на границы 1997 года. «Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», – говорится в документе.
Подписание декларации было важно для России. «Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе. Подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа», – рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако сам Си Цзиньпин никак не прокомментировал заявления Путина и декларацию.
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От этой страны нужно держаться подальше, раньше руководители это понимали, а этих история ничему не учит....
Россия вассал Китая.
Всему свое время ..не признали сейчас признают потом .. Крым был НАШ .Есть НАШ и Нашим будет ВСЕГДА!!! конечно Крым нам дорого обходится, но надеюсь все же дешевле чем ЧР и ее Президент Р.Кадыров (которому по его словам Аллах дает деньги, а не Российские пенсионеры)