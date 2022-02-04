В Москве перестали брать у пациентов с COVID-19 повторный ПЦР-тест после выздоровления

Врачи рассказали, что сейчас карантин по коронавирусу закрывается в автоматическом режиме.

Московские врачи перестали брать у пациентов с коронавирусом повторный ПЦР-тест после выздоровления. Об этом информационному агентству РИА Новости сообщили в нескольких поликлиниках столицы и колл-центре по COVID-19.

Как отмечают собеседники издания, сейчас уже не нужно сдавать повторный ПЦР-тест после карантина, он закрывается в автоматическом режиме. Кроме того один из операторов столичной горячей линии по коронавирусу рассказал, что в городе повторный анализ не делают с 24 января, а другой заявил, что повторный ПЦР-тест должны сдавать на 10-11 день, однако добавил, что более подробную информацию можно получить в поликлинике или на сайте mos.ru.

Агентство РИА Новости направило соответствующий запрос в депздрав Москвы и оперштаб по борьбе с COVID-19 в столице. Получить ответ пока не удалось.

Ранее переболевшие коронавирусом люди не могли прерывать карантин до получения отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, что вчера лидер России Владимир Путин допустил отмену ограничений для граждан, которые контактировали с зараженными COVID-19.