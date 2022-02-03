Центр им. Гамалеи: эффективность вакцины «Спутник V» снизилась примерно на 20%

Сейчас эффективность «Спутника V» оценивается как 70,5%.

В новой инструкции к вакцине против коронавируса «Спутник V», выпущенной центром им. Гамалеи, сказано, что эффективность данного препарата от COVID-19 снизилась примерно на 20%. Уточняется, что сейчас действенность инъекции оценивается как 70,5%. Ранее указывалось, что эффективность «Спутника V» составляла 91%, пишет URA.RU.

Напомним, что директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что действенность вакцины («Спутника V» – прим. ред.) против новой разновидности коронавируса «омикрон» уменьшилась до 75%.

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