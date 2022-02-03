Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым

Дмитрий Песков не понял вопрос о боязни президента перед главой региона.

В четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков с недоумением ответил на вопрос журналиста о страхе лидера РФ Владимира Путина перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В частности, он не понял, почему президент должен бояться кого-либо из руководителей российских регионов.

«Не понимаю ваш вопрос», – сказал Песков.

Также пресс-секретарь Кремля добавил, что ситуация в Чеченской Республике всегда находилась под контролем, пишет РИА Новости.

Ранее Кадыров рассказал о проведенной личной встрече с Путиным, которая состоялась 2 февраля.