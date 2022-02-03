В Австрии заявили, что Россия «условно» заполнила газовые хранилища Европы

Карл Нехаммер считает, что РФ спровоцировала резкий рост цен на газ в ЕС.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время выступления перед депутатами Федерального совета заявил, что Россия «условно» заполнила европейские газовые хранилища. По его мнению, Москва и российская компания «Газпром» выработали отличную стратегию, которая привела к резкому росту цен на газ в Евросоюзе. Карл Нехаммер считает, что стоимость голубого топлива подскочила из-за того, что хранилища были заполнены «условно».

«Снабжение обеспечено, но, конечно, из-за цены наблюдается напряженная ситуация», –добавил канцлер.

Карл Нехаммер заключил, что сейчас газ стал очень дорогим, и такой высокой стоимости еще никогда не было, пишет РИА Новости.

Напомним, что цены на голубое топливо на европейском рынке начали резко расти в конце лета прошлого года. Эксперты рассказали, что к такой ситуации привели низкий уровень заполненности подземных хранилищ Европы, высокий спрос на СПГ в Азии и ограничение предложений со стороны основных поставщиков.

Ранее стало известно, что в Германии отказались запускать российский газопровод «Северный поток-2» из-за Украины.