В Германии отказались запускать «Северный поток-2» из-за Украины

Мари-Агнес Штрак-Циммерман рассказала, что нахождение российских солдат возле Украины не позволяет Германии использовать вторую ветку газопровода.

Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в среду, 2 февраля, во время пресс-конференции заявила, что Берлин не может запустить энергетический проект «Северный поток-2» из-за того, что «столько российских военных сконцентрировано на границе с Украиной». По ее словам, данный факт не позволяет стране использовать вторую ветку газопровода, пишет «Московский комсомолец».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Германии «попрощаться с российским проектом "Северный поток-2"».