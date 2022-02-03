Цукерберг потерял 27 млрд долларов и выбыл из топ-10 богатейших людей мира после крушения Facebook

Основатель Meta (бывший Facebook) Марк Цукерберг потерял 27 млрд долларов и покинул первую десятку богатейших людей мира после обвала акций его компании более чем на 25%. Акции компании падают из-за сокращения аудитории Facebook.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные рейтинга Forbes Real-Time. Состояние Цукерберга сократилось на 27,1 млрд долларов, но держится на уровне 87,4 млрд. Обвал акций его компании сместил Цукерберга на 12 строчку рейтинга самых богатых людей мира.

Компания Meta обесценилась на 25% в начале торгов 3 февраля после публикации отчета, в котором сказано, что впервые в истории в четвертом квартале 2021 года число активных пользователей Facebook сократилось. Но за весь 2021 год их число выросло на 4%, до 2,9 млрд человек. Однако этого недостаточно для конкуренции с TikTok. В четвертом квартале компания получила убыток 3,3 млрд долларов и ждет выручки в 27-29 млрд долларов в 2022 году.

Падение состояние Цукерберга Bloomberg уже назвал одним из самых больших за день за всю историю. Основатель Tesla Илон Маск потерял в январе 24,5 млрд долларов, а за весь ноябрь он лишился 50 млрд.