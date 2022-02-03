ENGLISH
Меню
Главное Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
03 ФЕВ, 19:07 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07

03 ФЕВ, 19:07 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07
Поиск на КС
16+

Цукерберг потерял 27 млрд долларов и выбыл из топ-10 богатейших людей мира после крушения Facebook

03.02.2022 18:16
Комментарии
Цукерберг потерял 27 млрд долларов и выбыл из топ-10 богатейших людей мира после крушения Facebook

Основатель Meta (бывший Facebook) Марк Цукерберг потерял 27 млрд долларов и покинул первую десятку богатейших людей мира после обвала акций его компании более чем на 25%. Акции компании падают из-за сокращения аудитории Facebook.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные рейтинга Forbes Real-Time. Состояние Цукерберга сократилось на 27,1 млрд долларов, но держится на уровне 87,4 млрд. Обвал акций его компании сместил Цукерберга на 12 строчку рейтинга самых богатых людей мира.

Компания Meta обесценилась на 25% в начале торгов 3 февраля после публикации отчета, в котором сказано, что впервые в истории в четвертом квартале 2021 года число активных пользователей Facebook сократилось. Но за весь 2021 год их число выросло на 4%, до 2,9 млрд человек. Однако этого недостаточно для конкуренции с TikTok. В четвертом квартале компания получила убыток 3,3 млрд долларов и ждет выручки в 27-29 млрд долларов в 2022 году.

Падение состояние Цукерберга Bloomberg уже назвал одним из самых больших за день за всю историю. Основатель Tesla Илон Маск потерял в январе 24,5 млрд долларов, а за весь ноябрь он лишился 50 млрд.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «Одноклассниках»

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Беспрецедентный рост цен на газ»: Счета за электричество вырастут на 50% в Великобритании
«Беспрецедентный рост цен на газ»: Счета за электричество вырастут на 50% в Великобритании
Экономика
«Весьма драматичная картина»: Рост цен в январе ускорился почти до 9%
«Весьма драматичная картина»: Рост цен в январе ускорился почти до 9%
Экономика
Комментарии 4
«На уровне африканских стран»: В Госдуме назвали вымирание России следствием развала здравоохранения
«На уровне африканских стран»: В Госдуме назвали вымирание России следствием развала здравоохранения
Политика
Комментарии 8
Германия удалила сообщение о возобновлении поставок «Газпрома»
Германия удалила сообщение о возобновлении поставок «Газпрома»
Экономика
Комментарии 1

Узнай, страна!

Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году
Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году
Узнай, страна!
Сколько стоят олимпийские медали? Правительство утвердило премии победителям Олимпиады в Пекине
Сколько стоят олимпийские медали? Правительство утвердило премии победителям Олимпиады в Пекине
Узнай, страна!


Новости дня

18:53 Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым
Российские пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии
Российские пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии
18:30 В Австрии заявили, что Россия «условно» заполнила газовые хранилища Европы В Австрии заявили, что Россия «условно» заполнила газовые хранилища Европы
18:14 Путин и Джонсон провели телефонные переговоры 2 февраля Путин и Джонсон провели телефонные переговоры 2 февраля
17:34 МИД запретил Deutshe Welle работать в России после запрета RT в Германии МИД запретил Deutshe Welle работать в России после запрета RT в Германии
17:05 «Они тестируются неоднократно»: Песков рассказал, почему Путин не носит маску «Они тестируются неоднократно»: Песков рассказал, почему Путин не носит маску
16:14 Песков прокомментировал назначение Поклонской на пост замглавы Россотрудничества Песков прокомментировал назначение Поклонской на пост замглавы Россотрудничества
«Президент, как всегда, поддержал»: Кадыров рассказал о встрече с Путиным
«Президент, как всегда, поддержал»: Кадыров рассказал о встрече с Путиным
13:01 Президент России назначил Поклонскую на высокую должность в Россотрудничестве Президент России назначил Поклонскую на высокую должность в Россотрудничестве

Узнай, страна!

17:54 Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году
«Беспрецедентный рост цен на газ»: Счета за электричество вырастут на 50% в Великобритании
«Беспрецедентный рост цен на газ»: Счета за электричество вырастут на 50% в Великобритании
16:04 Сколько стоят олимпийские медали? Правительство утвердило премии победителям Олимпиады в Пекине Сколько стоят олимпийские медали? Правительство утвердило премии победителям Олимпиады в Пекине
12:47 «Продэкспо-2022»: Экспоцентр приглашает на выставку продуктов питания и напитков «Продэкспо-2022»: Экспоцентр приглашает на выставку продуктов питания и напитков
12:36 В России появится новое научно-исследовательское судно стоимостью более 23 млрд рублей В России появится новое научно-исследовательское судно стоимостью более 23 млрд рублей
00:22 Более 63 млрд рублей получат регионы на бесплатное горячее питание для школьников Более 63 млрд рублей получат регионы на бесплатное горячее питание для школьников
02 ФЕВ, 23:09 На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе построят цифровую верфь На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе построят цифровую верфь
Путин заявил о неадекватности ответа НАТО на требования России
Путин заявил о неадекватности ответа НАТО на требования России
01 ФЕВ, 19:16 Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году
01 ФЕВ, 15:24 До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры
01 ФЕВ, 14:34 Крупный завод теплоизоляционных материалов будет построен в Новосибирской области Крупный завод теплоизоляционных материалов будет построен в Новосибирской области
31 ЯНВ, 23:31 Правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на финансирование авиации Правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на финансирование авиации
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter