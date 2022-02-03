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Путин и Джонсон провели телефонные переговоры 2 февраля

03.02.2022 18:14
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Путин и Джонсон провели телефонные переговоры 2 февраля

Владимир Путин изложил Борису Джонсону принципиальные подходы по вопросу Украины и гарантиям безопасности.

Вчера, 2 февраля, глава России Владимир Путин и британский премьер-министр Борис Джонсон провели телефонные переговоры. В частности, стороны обменялись мнениями по поводу ситуации, сложившейся на Украине, а также обсудили гарантии безопасности РФ. Уточняется, что Владимир Путин указал на то, что НАТО не готов адекватно реагировать на обоснованные опасения Москвы, ссылаясь на политику открытых дверей Североатлантического альянса. А это, добавил глава государства, не отвечает основному «принципу неделимости безопасности». Кроме того Владимир Путин добавил, что Украина постоянно пытается саботировать выполнение Минских соглашений, говорится на официальном сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина и Джонсона должен состояться 2 февраля в вечернее время.

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