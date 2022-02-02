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Ушаков: Путин и Джонсон должны провести телефонные переговоры 2 февраля

02.02.2022 16:31
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Ушаков: Путин и Джонсон должны провести телефонные переговоры 2 февраля

Юрий Ушаков сообщил, что переговоры должны пройти сегодня вечером.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что телефонные переговоры лидера России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона должны состояться в среду, 2 февраля.

«Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном», – уточнил он.

Ушаков предположил, что они обсудят вопросы, связанные с предложениями России по гарантиям безопасности. Кроме того он считает, что Путин и Джонсон затронут тему напряженной ситуации на Украине, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что СМИ опубликовали ответы Запада на требования РФ по гарантиям безопасности.

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Телефонные переговоры Путина и Джонсона перенесли на среду
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