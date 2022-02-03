Российские пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии

Средний размер пенсионных выплат теперь составляет 18984 руб.

В отделении ПФР по Москве и Московской области сообщили, что с сегодняшнего дня, с 3 февраля, российские неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии. В фонде отметили, что доплаты за прошлый месяц придут в автоматическом режиме, то есть людям не нужно подавать соответствующих заявлений. В ПФР добавили, что индексация пенсий в целом затронет около 30,8 млн россиян, а средний размер пенсионных выплат теперь составляет 18984 руб., пишет РИА Новости.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился с 1 января 2022 года проиндексировать пенсии неработающих пенсионеров не на 5,9%, а на 8,6%, поскольку фактический уровень инфляции в 2021 году достиг 8,4%.

Ранее «Капитал страны» передавал, что первый российский банк принял решение ввести четырехдневную рабочую неделю.