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Первый банк России решил вводить четырехдневную рабочую неделю

03.02.2022 11:37
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Первый банк России решил вводить четырехдневную рабочую неделю

Совкомбанк проводит эксперимент по переводу части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. В нем примут участие менее 5% персонала – IT-специалисты и сотрудники бэк-офиса. Эксперимент проводится в отеле в Турции.

Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Совкомбанка. По его словам, если будут получены позитивные результаты, то эксперимент «масштабируют» на наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые находятся на «удаленке».

Сам эксперимент проводится в коворкинге в турецком отеле. В нем должны принять участие до 12% всех, кто обычно работает удаленно, пояснила управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова. Сотрудник может поучаствовать в эксперименте только один раз, а на всю поездку в Турцию отводится одна неделя. После возвращения в Россию сотрудник может с сохранением прежней зарплаты перейти на новый график работы.

В течение года съездят в Турцию около 1000 сотрудников Совкомбанка. По состоянию на 30 сентября в банке работали 22,7 тыс. человек. Это означает, что в итоге на четырехдневную неделю перейдут 4,4% сотрудников.

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