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Москвичи, контактировавшие с больными COVID-19, могут открыть больничный на семь дней

02.02.2022 13:31
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Москвичи, контактировавшие с больными COVID-19, могут открыть больничный на семь дней

Для открытия больничного листа по контакту с инфицированным москвичам нужно оставить заявку на сайте городского Департамента здравоохранения.

Москвичи, которые контактировали с зараженным коронавирусной инфекцией, могут оформить больничный лист дистанционно. Уточняется, что такой документ закрывается через 7 дней в автоматическом режиме. Если у гражданина появляются признаки ОРВИ или коронавирусной инфекции, тогда ему необходимо обратиться к врачу за консультацией.

При этом подчеркивается, что для открытия соответствующего больничного листа нужно, что сам заболевший подтвердил факт контакта. Если контакт произошел на работе, тогда следует убедиться, что работодатель передал данные об этом в оперштаб Москвы. Заявку на оформление больничного можно оставить на сайте городского Департамента здравоохранения.

Также отмечается, что подобный документ смогут получить не все москвичи: гражданам, которые в течение последних 6 месяцев прошли вакцинацию или переболели коронавирусной инфекцией, не оформят такой больничный лист, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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