Мурашко: в России почти 17 тысяч детей вакцинировалось от COVID-19

Министр считает, что иммунизация подростков необходима.

В России на данный момент почти 17 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет вакцинировалось против инфекции COVID-19. Об этом в среду заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. По его словам, иммунизация подростков необходима, поскольку заболеваемость среди несовершеннолетних граждан растет, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе за неделю количество инфицированных увеличилось почти на 70%, а число госпитализаций – на 40%.