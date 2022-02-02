Собянин: в Москве заболеваемость COVID-19 выросла почти на 70% за неделю

Градоначальник уточнил, что за прошедшие семь дней число госпитализаций увеличилось на 40%.

Мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за неделю в столице количество заболеваний COVID-19 выросло почти на 70%. Градоначальник добавил, что за прошедшие семь дней число госпитализаций увеличилось на 40%. По словам Собянина, сейчас в Москве занято около 10 тыс. стационарных коек. В связи с этим власти столицы приняли решение развернуть дополнительный коечный фонд еще на 5 тыс. человек на случай дальнейшего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет «Российская газета».

Ранее стало известно, что москвичи, которые контактировали с зараженными COVID-19, могут открыть больничный лист на семь дней.