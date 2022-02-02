Bloomberg: Европа не сможет отказаться от российского газа

Обозреватели заявили, что у Европы нет альтернатив российскому газу.

Обозреватели агентства Bloomberg считают, что страны Ближнего Востока не смогут в полной мере заменить поставки российского газа в Европу в случае, если Брюссель примет решение отказаться от голубого топлива России. Дело в том, что для обеспечения европейского континента сырьем, Азии придется примерно половину СПГ направить в государства ЕС. Однако это невозможно реализовать, поскольку тогда азиатские страны столкнулся с глобальной нехваткой газа. Обозреватели добавили, что такая ситуация может привести к распространению энергетического кризиса по всей Азии. Таким образом, Европа не сможет отказаться от российского газа, так как других альтернатив нет.

Напомним, что в последнее время западные средства массовой информации более активно начали распространять сообщения о том, что Россия якобы собирается «нападать» на Украину. По их словам, если это произойдет, то Европа, скорее всего, столкнется с перебоями поставок российского газа. В свою очередь Москва опровергает подобные обвинения, утверждая, что РФ не собирается ни на кого нападать.