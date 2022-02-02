Кличко посоветовал Германии «попрощаться с "Северным потоком-2"»

Виталий Кличко считает, что зависимость от Москвы может оказаться опасной.

Киевский мэр Виталий Кличко в интервью изданию Die Zeit посоветовал немецким властям «попрощаться с энергетическим проектом "Северный поток-2"», несмотря на то, что газопровод является экономически выгодным для страны. Он пояснил, что если Германия хочет поддерживать Украину, тогда ей необходимо отказаться от российской зависимости. В связи с этим Кличко подчеркнул, что Берлину следует попрощаться с «Северным потоком-2», пишет RT.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, власти РФ подготовили план по минимизации последствий на случай, если Вашингтон запретит банкам нашей страны проводить ряд операций в долларах.