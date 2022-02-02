Новый антирекорд: В России выявили почти 142 тыс. заболевших COVID-19

В стране общее количество зараженных достигло 12128796 человек.

За последние сутки российские медики выявили 141883 новых случая инфицирования коронавирусом, это новый антирекорд за все время распространения COVID-19. Больше всего зараженных врачи обнаружили в Москве (23784), Санкт-Петербурге (19234) и Подмосковье (10188). Добавляется, что за минувшие 24 часа 17201 пациент был госпитализирован, 678 больных умерло.

За весь период пандемии коронавируса в РФ общее количество инфицированных достигло 12128796 человек, из них 10337008 человек выписалось с выздоровлением, 332690 человек стали жертвами COVID-19.

Ранее «Капитал страны» передавал, что жители Москвы, контактировавшие с зараженными, могут открыть больничный на семь дней.