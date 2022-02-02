«Не комментируем утечки»: В НАТО не стали отвечать на публикацию ответа альянса и США по безопасности

В альянсе рассказали, что генсек организации уже озвучил официальную позицию по предложениям России.

В НАТО не стали комментировать публикации СМИ об ответе Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки на предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности. Соответсвуюший запрос издание РИА Новости отправило организации (НАТО – прим. ред.).

«Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки», – сказали в Североатлантическом альянсе.

Кроме того в НАТО добавили, что генсек организации уже озвучил официальную позицию по требованиям России на пресс-конференции, которая прошла после отправки в Москву письменных предложений.

Ранее испанская газета El País сообщила, что в ее распоряжении имеется ответ Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса на российские предложения по безопасности.