«США и НАТО отказываются»: СМИ опубликовали ответы Запада на требования России

Полные ответы США и НАТО на требования России по гарантиям безопасности оказались в открытом доступе. США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе и предложили переговоры о разоружении.

Два документа на английском языке на четырех и пяти страницах опубликовала испанская газета El Pais. В пятистраничном ответе США утверждается, что Вашингтон готов «рассмотреть договоренности или соглашения с Россией по вопросам, представляющим двусторонний интерес».

Но при этом: США выступают за политику «открытых дверей» НАТО и не разделяют точку зрения России, что вступление Украины в НАТО нарушает принцип «неделимости безопасности», одобренный ОБСЕ, при котором безопасность одной страны не может быть достигнута за счет угрозы другой.

В Румынии и Польше США готовы обсуждать отказ от размещения ракет «Томагавк». Также США готовы воздержаться от размещения ядерного оружия в ЕС. При этом дальнейшая эскалация со стороны России заставит США «усилить их оборонительную позицию».

НАТО подчеркивает в своем ответе приверженность политике «открытых дверей» и предлагает России восстановить двусторонние отношения на уровне консультаций и брифингов по вопросам ядерного и космического оружия, а также киберугроз.

«США и НАТО отказываются подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также не закрывают дверь для будущего включения Украины в Североатлантический альянс. <…> Вместо этого и Вашингтон, и Североатлантический союз предлагают Путину вести переговоры по соглашениям о разоружении и мерам укрепления доверия на различных форумах», – отмечает El Pais.