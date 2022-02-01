ENGLISH
Меню
Главное Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
01 ФЕВ, 18:20 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07

01 ФЕВ, 18:20 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07
Поиск на КС
16+

Телефонные переговоры Путина и Джонсона перенесли на среду

01.02.2022 17:51
Комментарии
Телефонные переговоры Путина и Джонсона перенесли на среду

Переговоры могут состояться во второй половине дня.

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщил, что телефонные переговоры главы британского правительства и президента Российской Федерации Владимира Путина были перенесены на среду. Об этом передают РИА Новости, ссылаясь на СМИ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сегодня, 1 февраля, Путин и Джонсон не планируют проводить разговор. Также он подчеркнул, что российская сторона не анонсировала телефонные переговоры президента России с премьером Великобритании.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
В Минтруде РФ рекомендовали работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Кремль нашел у россиян криптовалюты на 16,5 трлн рублей
Кремль нашел у россиян криптовалюты на 16,5 трлн рублей
Экономика
России запретят пользоваться средствами МВФ в случае вторжения на Украину
России запретят пользоваться средствами МВФ в случае вторжения на Украину
Экономика
Дать бой США: «Газпром» вдвое увеличил транзит газа через Украину
Дать бой США: «Газпром» вдвое увеличил транзит газа через Украину
Экономика
Комментарии 3
«Самолеты не взлетят»: Россия готовится к отключению госкомпаний от иностранного ПО
«Самолеты не взлетят»: Россия готовится к отключению госкомпаний от иностранного ПО
Экономика
Комментарии 7

Узнай, страна!

До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры
До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Узнай, страна!
Крупный завод теплоизоляционных материалов будет построен в Новосибирской области
Крупный завод теплоизоляционных материалов будет построен в Новосибирской области
Узнай, страна!


Новости дня

18:08 Голикова сорвала сроки выдачи QR-кодов по антителам Голикова сорвала сроки выдачи QR-кодов по антителам
В Минтруде РФ рекомендовали работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников
В Минтруде РФ рекомендовали работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников
17:13 Ученые из Дании выяснили, что подвид «омикрона» BA.2 заразнее оригинального штамма Ученые из Дании выяснили, что подвид «омикрона» BA.2 заразнее оригинального штамма
16:52 Премьер Венгрии поблагодарил Путина за заключение контракта с «Газпромом» Премьер Венгрии поблагодарил Путина за заключение контракта с «Газпромом»
15:32 «Вера в мирное разрешение конфликта России и Запада»: Мировые цены на пшеницу начали падать «Вера в мирное разрешение конфликта России и Запада»: Мировые цены на пшеницу начали падать
15:17 Burger King попросил власти отменить эмбарго на ввоз качественного сыра Burger King попросил власти отменить эмбарго на ввоз качественного сыра
14:58 Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Джонсона Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Джонсона
Кремль нашел у россиян криптовалюты на 16,5 трлн рублей
Кремль нашел у россиян криптовалюты на 16,5 трлн рублей
14:40 Песков: Россия еще готовит ответ США по гарантиям безопасности Песков: Россия еще готовит ответ США по гарантиям безопасности

Узнай, страна!

15:24 До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры
России запретят пользоваться средствами МВФ в случае вторжения на Украину
России запретят пользоваться средствами МВФ в случае вторжения на Украину
14:34 Крупный завод теплоизоляционных материалов будет построен в Новосибирской области Крупный завод теплоизоляционных материалов будет построен в Новосибирской области
31 ЯНВ, 23:31 Правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на финансирование авиации Правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на финансирование авиации
31 ЯНВ, 20:17 Более 9 млрд рублей выделит Правительство регионам на строительство спортивных объектов Более 9 млрд рублей выделит Правительство регионам на строительство спортивных объектов
28 ЯНВ, 15:28 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали науку, ставили рекорды и открывали новые проекты ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали науку, ставили рекорды и открывали новые проекты
27 ЯНВ, 22:05 Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве
Россияне начали худеть после присоединения Крыма
Россияне начали худеть после присоединения Крыма
27 ЯНВ, 20:53 Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году
26 ЯНВ, 23:45 Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов
26 ЯНВ, 22:15 На Ставрополье возрождают марочное виноделие На Ставрополье возрождают марочное виноделие
25 ЯНВ, 23:06 Нижегородский мед поедет в Евросоюз Нижегородский мед поедет в Евросоюз
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter