Телефонные переговоры Путина и Джонсона перенесли на среду

Переговоры могут состояться во второй половине дня.

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщил, что телефонные переговоры главы британского правительства и президента Российской Федерации Владимира Путина были перенесены на среду. Об этом передают РИА Новости, ссылаясь на СМИ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сегодня, 1 февраля, Путин и Джонсон не планируют проводить разговор. Также он подчеркнул, что российская сторона не анонсировала телефонные переговоры президента России с премьером Великобритании.