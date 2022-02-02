Песков: власти России разработали план по минимизации последствий запрета банкам работать с долларом

Дмитрий Песков отметил, что санкционное поведение США может быть непредсказуемым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 2 февраля, рассказал, что власти России разработали план по минимизации последствий в случае, если Соединенные Штаты Америки запретят российским банкам проводить некоторые операции в долларах. Также он подчеркнул, что Москва призывает Вашингтон отказаться от подобных провокационных действий. Однако Песков добавил, что санкционное поведение США может быть непредсказуемым, поэтому Россия готовится ко всем возможным исходам, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее американский президент Джо Байден заявил, что российским банкам могут запретить проводить часть операций в долларах, если РФ «нападет» на Украину.