Голикова сорвала сроки выдачи QR-кодов по антителам

Вице-премьер Татьяна Голикова обещала начать выдачу QR-кодов россиянам на основании наличия антител с 1 февраля 2022 года. Но это так и не произошло.

Минцифры РФ до сих пор не получило методологию для формирования таких сертификатов, пишет «Интерфакс». «Мы разработаем и запустим на Госуслугах соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов», – заявили в министерстве.

15 января Голикова обещала, что к 1 февраля будут внесены поправки и россияне смогут получить QR-код на полгода при наличии антител. «Российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может приехать в РФ, и так же пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев, если такие антитела у него будут подтверждены», – говорила Голикова.

В Минцифры ждут регламента и отмечают, что без него «сложно оценивать готовность реализации данного функционала на Госуслугах».