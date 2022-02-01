Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Джонсона

Дмитрий Песков напомнил, что Кремль не анонсировал проведение переговоров Путина и Джонсона.

Во вторник, 1 февраля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что сегодня российский президент Владимир Путин и британский премьер-министр Борис Джонсон не будут общаться по телефону. Он подчеркнул, что таких планов в графике главы государства нет. Кроме того Песков напомнил, что Кремль не анонсировал проведение данных переговоров. Однако он не исключил, что в скором времени Путин и Джонсон могут пообщаться по телефону, а также пообещал проинформировать об этом заранее. Такими словами Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет «Российская газета».

Вчера СМИ распространили публикации о том, что Джонсон собирается 31 января провести телефонные переговоры с Путиным. Позднее появились сообщения о том, что беседу отменили.