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В Минтруде РФ рекомендовали работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников

01.02.2022 17:30
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В Минтруде РФ рекомендовали работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников

В ведомстве подчеркнули, что перевод сотрудников на удаленную работу не является основанием для сокращения размера зарплаты.

В пресс-службе Минтруда России во вторник заявили, что работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы максимальное число сотрудников. Уточняется, что данный совет связан с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В ведомстве добавили, что работодатели могут самостоятельно принимать решение о переводе необходимого количества персонала на дистанционку, исходя из возможностей компании.

Кроме того в Минтруде напомнили, что перевод сотрудников на удаленную работу не является основанием для сокращения размера заработной платы, если объем выполняемых задач остается прежним, пишет ТАСС.

Ранее «Капитал страны» передавал, что за сутки в России выявили 125836 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17487 человек госпитализировали.

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