Ученые из Дании выяснили, что подвид «омикрона» BA.2 заразнее оригинального штамма

В исследовании принимали участие около 18 тыс. человек или свыше 8,5 тыс. семей.

Ученые из датского Института сывороток, Копенгагенского университета и датского Технического университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, что подвид нового штамма коронавируса «омикрон» BA.2 оказался гораздо заразнее оригинального варианта (BA.1). Отмечается, что риск инфицирования больным человеком членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с BA.1. Также ученые из Дании заявили, что вакцины против коронавируса снижают вероятность передачи вируса.

В исследовании принимали участие около 18 тыс. человек или свыше 8,5 тыс. семей. Оно проводилось с 20 декабря прошлого года по 18 января текущего года. Кроме того ученые добавили, что исследование пока не прошло коллегиальную проверку, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратит внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарственные средства против коронавируса.