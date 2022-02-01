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В России резко выросло число госпитализаций больных COVID-19 за сутки

01.02.2022 14:02
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В России резко выросло число госпитализаций больных COVID-19 за сутки

В стране за прошедшие сутки госпитализировали на 33,8% больше человек по сравнению с 31 января.

В оперативном штабе России по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник, 1 февраля, сообщили, что в стране резко увеличилось суточное число госпитализаций больных COVID-19, сегодня данный показатель составляет 17487 человек. Днем ранее было госпитализировано 9090 пациентов.

Добавляется, что за последние 24 часа российские медики обнаружили 125836 новых случаев инфицирования коронавирусом (это новый максимум за все время пандемии), поправился 40301 зараженный, 663 человека скончалось.

По количеству заболевших COVID-19 за сутки лидирует Москва, в столице выявили 21533 пациента, далее идут Санкт-Петербург (13619) и Московская область (11475).

В штабе заключили, что с момента распространения коронавируса в России общее число инфицированных достигло 11986913 человек, из них 10288582 пациента выздоровело, 332012 больных умерло.

Ранее российский инфекционист объяснил, почему некоторые люди, зараженные COVID-19, имеют отрицательный ПЦР-тест.

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