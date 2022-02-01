Маткапитал и соцвыплаты вырастут на 8,4% с 1 февраля

В феврале индексация маткапитала и ряда выплат на 8,4% затронет более 16 млн граждан.

С сегодняшнего дня, с 1 февраля 2022 года, материнский капитал и некоторые социальные пособия будут проиндексированы на 8,4%. Отмечается, что впервые их увеличение индексируется не по прогнозной, а по фактической инфляции, эта мера коснется более 16 млн российских граждан. Таким образом, с февраля текущего года размер маткапитала при рождении первого ребенка составит 524,5 тыс. руб., а при появлении второго ребенка – 693,1 тыс. руб.

Кроме того с сегодняшнего дня повысится сумма выплат, предназначенных ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, Героям России и россиянам, которые пострадали на производстве, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в России выплаты матерям могут увеличить до 25 тыс. руб.