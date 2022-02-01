Bloomberg: Сенат США может согласовать пакет санкций против России на этой неделе

Сенаторам сталось обсудить и согласовать несколько моментов.

Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки может согласовать пакет антироссийских санкций в случае «вторжения» России на Украину уже на этой неделе. Об этом рассказали американские сенаторы, опрошенные агентством Bloomberg.

Уточняется, что законодателям осталось обсудить и согласовать несколько моментов. В частности, сенаторы пока не пришли к единому мнению относительно введения штрафных санкций против российского энергетического проекта «Северный проект-2», а также о порядке введения ограничительных мер в отношении России (в превентивном порядке или нет).

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что американское правительство подготовило санкции в отношении элит РФ и членов их семей в случае обострения ситуации на Украине.