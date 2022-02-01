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Россияне начали худеть после присоединения Крыма

01.02.2022 11:16
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Россияне начали худеть после присоединения Крыма

Россияне перестали прибавлять в весе после 2014 года, когда Россия присоединила Крым, и началось затяжное падение доходов и ухудшение условий жизни в стране.

Об этом пишет Forbes со ссылкой исследование НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, которое проводилось на основе Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения.

Для расчета берется показатель индекса массы тела (ИМТ) – вес человека в килограммах делится на квадрат его роста в метрах. Если показатель составляет 25 и выше – речь идет об избытке веса, от 30 – об ожирении, от 40 – о морбидном ожирении, то есть крайней степени полноты.

В 2014 году средний ИМТ россиян достиг 26,61. С тех пор он не растет, а в 2016 году даже снижался. В 2020 году россияне «похудели» до 26,56.

Согласно данным Центра профилактической медицины Минздрава, с 1993 по 2013 года доля мужчин с ожирением выросла с 11,8% до 26,6%, а женщин – с 26,4% до 30,8%. В 2020 году Роспотребнадзор нашел, что только 19% мужчин в России страдают ожирением и только 27,6% женщин.

Динамика набора веса прямо связана с уровнем благосостояния россиян. По словам профессора ВШЭ Марины Колосницыной, и в России, и в других странах вес людей увеличивается по мере роста ВВП на душу населения. При достижении определенного уровня вес, наоборот, снижается. Но в России еще очень высок уровень бедности, чтобы можно было говорить о снижении веса в результате высокого благосостояния.

По словам ведущего эксперта ЦМАКП Игоря Полякова, в кризис 2015-2016 годов потребление россиян сократилось. Покупки продовольствия в 2015 году упали на 9% в стоимостном выражении. А в 2016-м – еще на 5%. Доходы россиян сжались, как в 1998-1999 годах. В 2020 году из-за пандемии покупки продовольствия сократились на 1,6%, но в 2021-м потребление восстановилось.

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